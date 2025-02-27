Россиянам объяснили, почему пока рано менять зимние шины на летние

Несмотря на непривычно теплую погоду в некоторых российских регионах, менять резину на автомобиле с зимней на летнюю не стоит — это грозит плохим сцеплением с дорогой и лишней нагрузкой на подвеску, рассказали эксперты

Несмотря на непривычно теплую погоду в ряде регионов, россиянам не стоит торопиться со сменой шин автомобиля с зимних на летние. Об этом в четверг, 27 февраля, рассказали РИА Новости эксперты «СберАвто».

Раннее «переобувание» опасно, по мнению собеседников агентства, поскольку:

снижается сцепление с дорогой;

растет нагрузка на подвеску;

появляется опасность от езды по влажному покрытию (летняя резина не приспособлена для слякоти из-за иной системы дренажа воды);

есть риск возврата зимней погоды со снегом и льдом.

Оптимальное время для перехода на летние шины — период со среднесуточной температурой в +5-7°C, отметили эксперты.