Россиянам объяснили, почему пока рано менять зимние шины на летние
Несмотря на непривычно теплую погоду в некоторых российских регионах, менять резину на автомобиле с зимней на летнюю не стоит — это грозит плохим сцеплением с дорогой и лишней нагрузкой на подвеску, рассказали эксперты
Несмотря на непривычно теплую погоду в ряде регионов, россиянам не стоит торопиться со сменой шин автомобиля с зимних на летние. Об этом в четверг, 27 февраля,
Раннее «переобувание» опасно, по мнению собеседников агентства, поскольку:
- снижается сцепление с дорогой;
- растет нагрузка на подвеску;
- появляется опасность от езды по влажному покрытию (летняя резина не приспособлена для слякоти из-за иной системы дренажа воды);
- есть риск возврата зимней погоды со снегом и льдом.
Оптимальное время для перехода на летние шины — период со среднесуточной температурой в +5-7°C, отметили эксперты.