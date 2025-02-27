Российская армия освободила поселок Никольский в Курской области

ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 240 боевиков, две пусковые установки ЗРК С-300 и «Бук-М1», 17 бронемашин.

Российская армия освободила поселок Никольский в Курской области. Об этом 27 февраля сообщили в Минобороны.

ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 240 боевиков, две пусковые установки ЗРК С-300 и «Бук-М1», 17 бронемашин, шесть артиллерийских орудий, одну американскую САУ «Паладин» и восемь пунктов управления беспилотниками.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 63835 военнослужащих.