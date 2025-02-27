Роскомнадзор: за январь почти семь миллионов записей о россиянах утекло в сеть
Роскомнадзор в январе выявил 10 фактов утечек персональных данных, в открытый доступ попало более 6,9 миллиона записей о россиянах.
Роскомнадзор в январе зафиксировал 10 фактов утечек персональных данных, в открытый доступ попало более 6,9 миллиона записей о россиянах. Об этом
Как указано в публикации, в 2024 году Роскомнадзор выявил 135 фактов утечек персональных данных, которые содержали более 710 мон записей.
Уточняется, что наибольшее количество утечек зафиксировали у компаний, работающих в сфере торговли и оказания услуг.