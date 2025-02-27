Путин заявил, что Запад попытается сорвать диалог России с США

Западные элиты настроены на сохранение нестабильности в мире и будут стараться сорвать диалог России и США, заявил президент России Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности заявил, что западные элиты попытаются сорвать диалог России и США. Его слова в четверг, 27 февраля, передало РИА Новости.

«Понимаем, что не всех устраивает возобновление российско-американских контактов. Часть западных элит по-прежнему настроена на сохранение нестабильности в мире. И эти силы будут пытаться сорвать или скомпрометировать начавшийся диалог», — приводятся слова Владимира Путина.