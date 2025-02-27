Проект строительства снегоплавильной установки в Рязани прошел слушания

Согласно документу, замечания и предложения от рязанцев не поступили.

В среду, 26 декабря, «Рязанские ведомости» опубликовали заключение о результатах публичных слушаний по проекту изменений в генплан города.

Согласно документу, замечания и предложения от рязанцев не поступили.

По итогам публичных слушаний, главе администрации Рязани рекомендовано направить в гордуму проект по внесению изменений в генплан.

Напомним, на слушаниях в четверг, 20 февраля, начальник отделения природопользования и экологии управления энергетики и ЖКХ горадминистрации Елена Колдаева заявила, что на участке в Борках около Портового проезда и Северной окружной дороги планируют установить современную снегоплавильную установку.

Также она уточнила, что в Рязани остро стоит проблема с утилизацией снежных масс, а единственная площадка для их приема находится в Хамбушеве.