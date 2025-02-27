Пожарно-тактическое учение прошло на вокзале Рязань-1

Отмечается, что условный пожар начался на чердачном помещении, эвакуировали людей из помещения, но осталось три человека, которых необходимо спасти.

Пожарно-тактическое учение прошло на вокзале Рязань-1. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что условный пожар начался на чердачном помещении, эвакуировали людей из помещения, но осталось три человека, которых необходимо спасти.

Для ликвидации возгорания применили коленчатый подъемник и автолестница.

Спасатели при помощи альпинистского снаряжения эвакуировали с чердака пострадавшего на специальных носилках.

В мероприятии приняли участие 15 единиц спецтехники и 60 человек личного состава.