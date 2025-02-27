Над Рязанью сфотографировали солнечное гало

«Прямо сейчас в Рязани видно не совсем обычное гало! Слева и справа на высоте Солнца видны дуги паргелического круга», — говорится в сообщении.

Над Рязанью сфотографировали солнечное гало. Снимки разместили в Telegram-канале «RZNASTRO».

"Прямо сейчас в Рязани видно не совсем обычное гало! Слева и справа на высоте Солнца видны дуги паргелического круга", — говорится в сообщении.

Справка:

Гало — это оптическое явление, при котором вокруг Солнца или Луны возникает свечение, чаще всего в форме окружности. Оно появляется из-за попадания света на летающие кристаллы льда в верхних слоях атмосферы. Чаще всего возникает в морозную погоду при повышенной влажности у земли.

Фото: Светлана Тимонина.