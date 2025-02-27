Над регионами РФ сбили 19 БПЛА за ночь

12 беспилотников сбили над территорией Орловской области, 3 — над Курской областью, 3 — над Белгородской областью и 1 — над территорией Республики Крым.

Над регионами РФ сбили 19 БПЛА за ночь. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщает Минобороны.

Отмечается, что 12 беспилотников сбили над территорией Орловской области, 3 — над Курской областью, 3 — над Белгородской областью и 1 — над территорией Республики Крым.

По данным губернатора Белгородской области, в Грайвороне дрон сбросил взрывчатку на автомобиль, погиб мирный житель. Еще один мужчина получил множественные осколочные ранения головы, спины, рук и ног. Он госпитализирован.