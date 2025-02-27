На рязанском направлении электричка травмировала мужчину

Инцидент произошел в 20:37, 26 февраля на платформе 88 километр в Голутвине.

На рязанском направлении железной дороги человек застрял между платформой и поездом. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе МЖД.

Инцидент произошел в 20:37, 26 февраля на платформе 88 километр в Воскресенске.

«По предварительной информации, нарушивший правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре. На время оказания ему помощи электропоезд был задержан на остановочном пункте и в 21:17 проследовал по укороченному маршруту до станции Шиферная», — отметили в пресс-службе.

По информации МЖД из-за инцидента незначительно задержан электропоезд № 6136 Москва — Голутвин.

Сотрудники призвали граждан неукоснительно соблюдать правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре.