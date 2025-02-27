Мэрия Рязани объявила о поиске наследников шести жилых помещений

Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба администрации.

Мэрия Рязани объявила о поиске наследников шести жилых помещений. Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба администрации.

Разыскивают наследников квартир и дома по следующим адресам:

3-й Новопавловский проезд, дом № 18, квартира № 63, ранее принадлежала Романовой Галине Петровне, скончавшейся 28 июля 2019 года;

улица Скоморошинская, дом № 17, квартира № 45, собственниками были Телегина Алевтина Николаевна (умерла 25 апреля 2017 года) и Мишин Александр Сергеевич (умер 14 октября 2020 года);

улица Карла Маркса, дом № 3\1, квартира № 6 (принадлежала Суровой Александре Васильевне, ушедшей из жизни 13 июня 2017 года);

улица Магистральная, дом № 4, квартира № 21 (ранее принадлежала Рыбаковой Валентине Ивановне, скончавшейся 10 апреля 2017 года);

улица Интернациональная, дом № 25, квартира № 54 (собственником был Герасимов Александр Александрович, умерший 4 февраля 2021 года);

улица Покровская, жилой дом № 82 и земельный участок (собственником была Зотова Зинаида Ивановна, ушедшая из жизни 20 апреля 2017 года).

Наследников или лиц, обладающих информацией о них, попросили обращаться в управление энергетики и ЖКХ мэрии Рязани по адресу улица Пожалостина, дом № 27, кабинеты № 1 и № 3. Телефоны для справок: 27-35-76, 25-85-69. Обращения принимаются в течение 30 дней.