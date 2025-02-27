Магазины «Светофор» снова могут заработать в России после устранения нарушений

По ее словам, все магазины, которым выдал предписания Роспотребнадзор заработают в скором времени. Но некоторые торговые точки закрываются из-за убыточности, что никак не связано с проверками.

Магазины «Светофор» снова могут заработать в России после устранения нарушений. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора сети в Центральном федеральном округе Елену Захаренко.

По ее словам, все магазины, которым выдал предписания Роспотребнадзор заработают в скором времени. Но некоторые торговые точки закрываются из-за убыточности, что никак не связано с проверками.

Также она сообщила, что данная масштабная проверка сети «Светофор» проходит впервые и охватывает 100% магазинов по всей стране.