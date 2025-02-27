Глава ЦБ: нынешняя ключевая ставка нужна для замедления инфляции

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что нынешняя ключевая ставка в 21% нужна для замедления инфляции и достижения цели в 4%.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в рамках ежегодной встречи с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков, заявила, что нынешняя ключевая ставка в 21% нужна для замедления инфляции и достижения цели в 4%. Ее слова передало ТАСС в четверг, 27 февраля.

В ЦБ прогнозируют, что годовая инфляция в России снизится до 7-8% в 2025 году, вернется к 4% в 2026 году. Уточняется, что в ближайшие месяцы инфляционное давление начнет снижаться.

Напомним, 14 февраля Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых.