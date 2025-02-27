Эксперты нашли уязвимость в системе Apple, которая позволяет отслеживать геолокацию

Эксперты нашли уязвимость в системе Apple «Локатор», которая позволяет отслеживать геолокацию без ведома владельцев. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на портал Anti-Malware.
Отмечается, что обнаружили баг, который позволяет заставить систему отслеживать любое Bluetooth-устройство, если известен правильный ключ.
Несмотря на регулярное изменение Bluetooth-адресов AirTag с помощью криптографических ключей, их можно вычислить, используя сотни графических процессоров.
В ходе экспериментов исследователи смогли отследить ноутбук с точностью до трех метров и проследить маршрут по городу. В другом тесте они восстановили траекторию перелета человека, анализируя сигналы его игровой консоли.
Специалисты предупреждают, что взлом системы «Локатор» может иметь серьезные последствия.