Эксперты нашли уязвимость в системе Apple, которая позволяет отслеживать геолокацию

Специалисты предупреждают, что взлом системы «Локатор» может иметь серьезные последствия.

Эксперты нашли уязвимость в системе Apple «Локатор», которая позволяет отслеживать геолокацию без ведома владельцев. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на портал Anti-Malware.

Отмечается, что обнаружили баг, который позволяет заставить систему отслеживать любое Bluetooth-устройство, если известен правильный ключ.

Несмотря на регулярное изменение Bluetooth-адресов AirTag с помощью криптографических ключей, их можно вычислить, используя сотни графических процессоров.

В ходе экспериментов исследователи смогли отследить ноутбук с точностью до трех метров и проследить маршрут по городу. В другом тесте они восстановили траекторию перелета человека, анализируя сигналы его игровой консоли.

Специалисты предупреждают, что взлом системы «Локатор» может иметь серьезные последствия.