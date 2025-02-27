Депутаты рязгордумы проголосовали за выплаты по 7 млн за разрушенные БПЛА дома

Источником финансирования станет резервный фонд.

Депутаты рязгордумы на заседании проголосовали за выплаты по семь миллионов рублей за разрушенные в ходе атаки беспилотников дома рязанцев. Об этом стало известно корреспонденту РЗН. инфо в четверг, 27 февраля.

Рязанцы, чье имущество пострадало от атаки БПЛА, смогут выбрать помощь в виде неотложных восстановительных работ или выплаты компенсации размером в семь миллионов рублей. Если ремонтные работы по цене превышают семь миллионов, то предусмотрена выплата.

Источником финансирования станет резервный фонд.

Напомним, вопрос обсуждали на заседании профильного комитета.