Депутат Леонов назвал условие возвращения в Россию иностранных фармкомпаний
По словам депутата, РФ не против возвращения иностранных фармкомпаний на отечественный рынок, но они должны будут учитывать новые реалии, в которых российский производитель будет в приоритете.
Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов назвал условие возвращения в Россию иностранных фармкомпаний. Его слова
По словам депутата, РФ не против возвращения иностранных фармкомпаний на отечественный рынок, но они должны будут учитывать новые реалии, в которых российский производитель будет в приоритете.
Как указано в публикации, ранее министерство промышленности, торговли и ресурсов Южной Кореи сообщило, что страна решила с 28 февраля отменить санкционные ограничения на поставку в Россию медоборудования.