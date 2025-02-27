Депутат Леонов назвал условие возвращения в Россию иностранных фармкомпаний

По словам депутата, РФ не против возвращения иностранных фармкомпаний на отечественный рынок, но они должны будут учитывать новые реалии, в которых российский производитель будет в приоритете.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов назвал условие возвращения в Россию иностранных фармкомпаний. Его слова передало РИА Новости.

По словам депутата, РФ не против возвращения иностранных фармкомпаний на отечественный рынок, но они должны будут учитывать новые реалии, в которых российский производитель будет в приоритете.

Как указано в публикации, ранее министерство промышленности, торговли и ресурсов Южной Кореи сообщило, что страна решила с 28 февраля отменить санкционные ограничения на поставку в Россию медоборудования.