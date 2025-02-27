Бывшему замглавы администрации Рязани вынесли приговор
Сергея Пашкевича приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также он должен выплатить три миллиона рублей в качестве штрафа в размере двукратной суммы взятки.
Бывшему замглавы администрации Рязани вынесли приговор. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьского районного суда Тамбова.
Сергея Пашкевича приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также он должен выплатить три миллиона рублей в качестве штрафа в размере двукратной суммы взятки.
Пашкевича судили за получение взятки должностным лицом.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, в 2019 году заместителя главы администрации Сергея Пашкевича задержали по делу о коррупции в МП «Детское питание».