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А что в кино? «Кончится лето», «Северный полюс» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Кончится лето» — драматический триллер-притча о судьбе двух братьев, которых сыграли Юра Борисов и Макар Хлебников. Сюжет фильма вдохновлен реальной историей, произошедшей в Якутии. Драма «Кончится лето» получила гран-при жюри на кинофестивале «Маяк» в 2024 году.

«Северный полюс» — историческая экшен-драма с Андреем Мерзликиным в главной роли. В 1962 году, в самый разгар Холодной войны, первая советская атомная подводная лодка К-3 отправляется в длительный поход подо льдами Северного Ледовитого океана.

«Миллион лайков» — американский триллер об изнанке жизни инфлюенсеров, умирающих в погоне за славой.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».