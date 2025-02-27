5 марта в Рязанской области прозвучат сирены

В среду, 5 марта, в Рязанской области пройдет плановая проверка систем оповещения. Проверка начнется в 10:40 и закончится в 10:43. После нее эфирное телерадиовещание на минуту заменят информацией о проверке.