5 марта в Рязанской области прозвучат сирены
В среду, 5 марта, в Рязанской области пройдет плановая проверка систем оповещения. Проверка начнется в 10:40 и закончится в 10:43. После нее эфирное телерадиовещание на минуту заменят информацией о проверке.
5 марта в Рязанской области прозвучат сирены. Об этом сообщает пресс-служба министерства цифрового развития, информационных технологий и связи.
В среду, 5 марта, в Рязанской области пройдет плановая проверка систем оповещения. Проверка начнется в 10:40 и закончится в 10:43. После нее эфирное телерадиовещание на минуту заменят информацией о проверке.
Повторная проверка пройдет с 14:20 до 14:23.