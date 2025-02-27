16-летний подросток пострадал в ДТП между автобусом и легковушкой в Рязани

Авария произошла днем 26 февраля возле строения № 131 на улице 12-й Район.

16-летний подросток пострадал в ДТП между автобусом и легковушкой в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла днем 26 февраля возле строения № 131 на улице 12-й Район. Автомобиль Kia Rio, за рулем которого находился 43-летний рязанец, столкнулся с маршрутным автобусом «Лиаз» под управлением 71-летнего местного жителя.

В результате пострадала пассажирка автобуса в возрасте 16-ти лет.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.