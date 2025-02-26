За ночь над регионами РФ сбили украинских 128 беспилотников

83 дрона уничтожено над Краснодарским краем, 30 — над Крымом. Восемь беспилотников сбиты над Азовским морем, пять — над Черным. По одному дрону — над Брянской и Курской областями.