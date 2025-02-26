WSJ: мирный план Трампа не гарантирует будущей помощи ВСУ в боевых действиях

Мирный план Трампа не гарантирует будущей помощи ВСУ в боевых действиях или обязательства по отправке американских военных на Украину.

Мирный план Трампа не гарантирует будущей помощи ВСУ в боевых действиях или обязательства по отправке американских военных на Украину. Об этом пишет издание WSJ, материал цитирует RT.

Отмечается, что ранее в ответ на вопрос, что получит Киев взамен соглашения по полезным ископаемым, Трамп ответил: «350 млрд долларов, большое количество техники и иных средств, и право бороться дальше».

Ранее стало известно, что Украина согласилась на сделку США по полезным ископаемым.