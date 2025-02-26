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Выпускник рязанского училища ВДВ погиб в зоне СВО
26-летний Денис Волохин скончался в августе 2024 года.

Выпускник рязанского училища ВДВ погиб в зоне СВО. Об этом сообщает администрация города Абаза (Республика Хакасия).

26-летний Денис Волохин скончался в августе 2024 года. Мужчина служил в армии ВС РФ после окончания школы, после службы поступил в филиал Черногорского горно-строительного техникума и окончил учебу в 2019 году.

С 2020 по 2022 годы Волохин служил в ОМОНе в Москве. В сентябре 2023 года заключил контракт с Минобороны и отправился в зону СВО добровольцем.

В июне 2024 года окончил курсы по подготовке младших офицеров РВВДКУ.

Прощание погибшим состоится 27 февраля в городе Абаза.