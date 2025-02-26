ВС России активно продвинулись в Часовом Яре в ДНР

Российские военнослужащие провели разведку на местности и ликвидировали три минных заграждения.

ВС России активно продвинулись в Часовом Яре в ДНР. Об этом сообщает Life со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

По его словам, российская армия смогла захватить более десяти многоэтажных зданий, продвинувшись на юг города на расстояние свыше двух километров.

Кроме того, выровняли рубежи.

Российские военнослужащие провели разведку на местности и ликвидировали три минных заграждения.