Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 26
-5°
Чтв, 27
Птн, 28
-1°
ЦБ USD 86.63 -1.58 26/02
ЦБ EUR 90.94 -1.58 26/02
Нал. USD 91.50 / 87.47 26/02 12:55
Нал. EUR 94.01 / 94.65 26/02 12:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Преимущества субсидированного лизинга для бизнеса
Как программа EXEED LEASING помогает увеличить прибыль?
Вчера 12:16
1 919
Как жить после войны? Рязанский ветеран Афганистана рассказал об адапт...
В Год защитника Отечества и накануне 23 февраля редакци...
22 февраля 18:15
7 030
«Зеленый сад» поздравил с 23 февраля семьи мобилизованных сотрудников
Встреча с управляющим директором ГК «Зеленый сад» Андре...
21 февраля 13:05
9 000
Союз свиноводов прокомментировал строительство свинокомплексов в Михай...
В Национальном союзе свиноводов прокомментировали строи...
19 февраля 13:49
16 370
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
ВС России активно продвинулись в Часовом Яре в ДНР
Российские военнослужащие провели разведку на местности и ликвидировали три минных заграждения.

ВС России активно продвинулись в Часовом Яре в ДНР. Об этом сообщает Life со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

По его словам, российская армия смогла захватить более десяти многоэтажных зданий, продвинувшись на юг города на расстояние свыше двух километров.

Кроме того, выровняли рубежи.

Российские военнослужащие провели разведку на местности и ликвидировали три минных заграждения.