Вице-губернатор Вологодской области арестован за взятку

Заместитель губернатора Вологодской области Денис Алексеев и глава представительства региона в Москве Кирилл Бочаров требовали взятку в 100 миллионов рублей от компании, которая реализует инвестпроект по освоению лесов.

Заместитель губернатора Вологодской области Денис Алексеев и глава представительства региона в Москве Кирилл Бочаров требовали взятку в 100 миллионов рублей от компании, которая реализует инвестпроект по освоению лесов. Их арестовали, сообщило РИА Новости со ссылкой на СК РФ.

По данным следствия, Алексеев и Бочаров требовали взятку в 2024 и 2025 годах.

Отмечается, что за незаконное вознаграждение чиновники обещали решить вопрос о восстановлении для этой организации аренды лесного участка, договор по которой был в одностороннем порядке прекращен региональным министерством.

Представитель компании обратился в правоохранительные органы.

По данным агентства, Алексеева задержали в понедельник, 24 февраля, по делу о взятке в особо крупном размере. Бочарова арестовали во вторник, 25 февраля.

Как указано в публикации, обоим вменяется получение взятки в особо крупном размере по части 6 статьи 290 УК РФ. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.