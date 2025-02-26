В Совфеде предложили учитывать средний балл аттестата при поступлении в вуз

Предложение сделала Валентина Матвиенко.

В Совфеде предложили учитывать средний балл аттестата при поступлении в вуз. Об этом сообщает «Звезда».

Предложение сделала Валентина Матвиенко. По ее словам, средняя оценка аттестата должна учитываться при поступлении в вуз.

«Школьники учатся 11 лет, они трудятся, стараются… Любой экзамен — это лотерея. Вот разволновался ребенок. Или все вопросы наизусть знает, а одного не знал, и он получает меньше баллов, необходимых для поступления. Мне кажется, что средняя оценка аттестата должна учитываться», — сказала она.

Матвиенко пояснила, что школьники не должны испытывать повторный стресс при сдаче вступительных экзаменов.