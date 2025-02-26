В Рязанской области владельцу земельного участка объявлено предупреждение

Управление в октябре 2024 года провело внеплановую проверку соблюдения требований земельного законодательства на участке сельскохозяйственного назначения площадью 15,78 га в Шацком районе. Россельхознадзор нашел нарушения

В Рязанской области владельцу земельного участка объявлено предупреждение. Об этом в среду, 26 февраля, сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Управление в октябре 2024 года провело внеплановую проверку соблюдения требований земельного законодательства на участке сельскохозяйственного назначения площадью 15,78 га в Шацком районе. Он арендован ООО «Малахит».

В итоге в отношении владельца возбудили административное дело из-за нарушений.

ООО «Малахит» направили определение об истребовании сведений и документов, необходимых для расследования. Он не сделал этого.

Это стало основанием для возбуждения нового дела об административном правонарушении. Материалы передали мировому судье.

Он признал ООО «Малахит» виновным в нарушении, предусмотренном статьей 19.7 КоАП РФ, и выдал предупреждение в качестве меры наказания.