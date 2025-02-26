В Рязанской области установили штрафы за неисполнение решений губернатора

Административное взыскание для граждан составит от одной до трех тысяч рублей, от 10 до 20 тысяч — для должностных лиц, от 250 до 500 тысяч рублей — для юридических лиц.

В Рязанской области установили штрафы за неисполнение решений губернатора. Об этом пишет «МедиаРязань».

Соответствующий проект закона в среду, 26 февраля, поддержали депутаты на заседании регионального парламента.

Административное взыскание для граждан составит от одной до трех тысяч рублей, от 10 до 20 тысяч — для должностных лиц, от 250 до 500 тысяч рублей — для юридических лиц.

Составлять протоколы уполномочены должностные лица главного управления по взаимодействию с федеральными территориальными органами Рязанской области. Рассматривать дела о таких правонарушениях будут мировые судьи.