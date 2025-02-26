В Рязанской области мужчина хотел дать взятку полицейскому

Уголовное дело направлено в Рязанский районный суд.

В Рязанском районе 58-летний мужчина хотел дать взятку полицейскому. Об этом в среду, 26 февраля, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, в декабре 2024 года обвиняемый с целью избежания привлечения к административной ответственности двух иностранцев попытался дать взятку сотруднику полиции в размере 20 тысяч рублей. Сотрудник отказался от денег.

Прокурор Рязанского района утвердил обвинительное заключение по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу).

Уголовное дело направлено в Рязанский районный суд.