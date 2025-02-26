В Рязанской области депутата досрочно лишили полномочий

Прокуратура установила, что депутат районной думы без уважительных причин полгода не участвовал в работе представительного органа, на заседаниях не присутствовал, интересы избирателей не представлял.

В Ермишинском районе депутата досрочно лишили полномочий. Об этом в среду, 26 февраля, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Надзорным органом установлено, что депутат районной думы без уважительных причин полгода не участвовал в работе представительного органа, не присутствовал на заседаниях, не представлял интересы избирателей.

Отмечается, что о причинах своего отсутствия аппарат думы не проинформировал.

Согласно закону, как указано в публикации, полномочий могут лишить депутата, если он без уважительных причин отсутствовал в течение полугода на заседаниях.

Прокурор района внес представление в представительный орган. Его рассмотрели, полномочия депутата прекращены.