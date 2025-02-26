В Рязанской области более 20 деклараций на зерно признали недействительными

Специалисты установили, что компании допустили ошибки при оформлении документов.

В Рязанской области с начала 2025 года более 20 деклараций на зерно признали недействительными. Об этом в среду, 26 февраля, сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Управление зафиксировало на территории региона 21 нарушение, связанное с декларированием зерновых продуктов (пшеница, ячмень, кукуруза, соя, подсолнечник, горох и гречка).

Специалисты установили, что компании допустили ошибки при оформлении документов.

«Кроме того, основанием для аннулирования деклараций стало отсутствие необходимой схемы декларирования, подтверждающих документов, на основе которых оформлялись декларации, а также недостаточный объем проведенных исследований и неправильно выбранные методики испытаний для подтверждения соответствия продукции регламенту Таможенного союза. Часто в документах отсутствовала информация о массе партий товара», — говорится в сообщении.

В итоге Управление Россельхознадзора решило признать 21 декларацию недействительной.