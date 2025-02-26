Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 26
-5°
Чтв, 27
-1°
Птн, 28
-1°
ЦБ USD 85.93 -0.7 27/02
ЦБ EUR 90.18 -0.76 27/02
Нал. USD 91.50 / 88.20 26/02 17:55
Нал. EUR 94.02 / 95.25 26/02 17:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Преимущества субсидированного лизинга для бизнеса
Как программа EXEED LEASING помогает увеличить прибыль?
Вчера 12:16
2 253
Как жить после войны? Рязанский ветеран Афганистана рассказал об адапт...
В Год защитника Отечества и накануне 23 февраля редакци...
22 февраля 18:15
7 370
«Зеленый сад» поздравил с 23 февраля семьи мобилизованных сотрудников
Встреча с управляющим директором ГК «Зеленый сад» Андре...
21 февраля 13:05
9 177
Союз свиноводов прокомментировал строительство свинокомплексов в Михай...
В Национальном союзе свиноводов прокомментировали строи...
19 февраля 13:49
16 707
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязанской области более 20 деклараций на зерно признали недействительными
Специалисты установили, что компании допустили ошибки при оформлении документов.

В Рязанской области с начала 2025 года более 20 деклараций на зерно признали недействительными. Об этом в среду, 26 февраля, сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Управление зафиксировало на территории региона 21 нарушение, связанное с декларированием зерновых продуктов (пшеница, ячмень, кукуруза, соя, подсолнечник, горох и гречка).

Специалисты установили, что компании допустили ошибки при оформлении документов.

«Кроме того, основанием для аннулирования деклараций стало отсутствие необходимой схемы декларирования, подтверждающих документов, на основе которых оформлялись декларации, а также недостаточный объем проведенных исследований и неправильно выбранные методики испытаний для подтверждения соответствия продукции регламенту Таможенного союза. Часто в документах отсутствовала информация о массе партий товара», — говорится в сообщении.

В итоге Управление Россельхознадзора решило признать 21 декларацию недействительной.