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В Рязани задержали мошенника, обманувшего двух женщин на 5,5 млн рублей
Деньги, полученные от женщин, рязанец проиграл на ставках.

В Рязани задержали мошенника, обманувшего двух женщин на 5,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Задержание проводилось совместно с УФСБ.

По данным полиции, в 2024 году 25-летний рязанец, находясь в гостях, услышал, что молодой человек одной из девушек в компании оказался в СИЗО. Отмечается, что мужчина, увлекавшийся ставками на спорт, решил воспользоваться этой информацией. Он сообщил девушке, что может «вытащить» ее возлюбленного за вознаграждение.

В течение осени 2024 года рязанка в несколько этапов перевела на счет мужчины 450 тысяч рублей, большую часть из которых взяла в кредит. Все это время рязанец уверял ее, что «вопрос решается» и просил больше денег. Когда девушка сообщила, что уже не в состоянии платить, рязанец вышел на контакт с 50-летней матерью находившегося под следствием мужчины.

Женщина стала постепенно переводить ему различные суммы денег. В итоге она лишилась 5 миллионов рублей, преимущественно взятых в кредит.

Когда женщины решили обратиться в полицию, мужчина около месяца скрывался на территории Московской области. В феврале 2025 года сотрудники УУР УМВД и УФСБ задержали его.

Деньги, полученные от женщин, рязанец проиграл на ставках.

Возбуждено уголовное дело.