В Рязани задержали 34-летнего наркодилера
Возбуждено уголовное дело. Мужчину заключили под стражу.
В Рязани задержали 34-летнего наркодилера. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Полицейские остановили мужчину, ранее судимого за кражу и наркопреступления и находившегося под воздействием наркотиков, на Михайловском шоссе и провели его личный досмотр.
При нем находились семь капсул с кристаллическим веществом.
Как выяснилось, рязанец активно сотрудничал с нелегальным наркомагазином и недавно получил для распространения крупную партию «синтетики».
В его квартире оперативники обнаружили более 200 капсул с 245 граммами наркотиков.
Возбуждено уголовное дело. Мужчину заключили под стражу.