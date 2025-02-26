В Рязани задержали 34-летнего наркодилера

Возбуждено уголовное дело. Мужчину заключили под стражу.

В Рязани задержали 34-летнего наркодилера. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Полицейские остановили мужчину, ранее судимого за кражу и наркопреступления и находившегося под воздействием наркотиков, на Михайловском шоссе и провели его личный досмотр.

При нем находились семь капсул с кристаллическим веществом.

Как выяснилось, рязанец активно сотрудничал с нелегальным наркомагазином и недавно получил для распространения крупную партию «синтетики».

В его квартире оперативники обнаружили более 200 капсул с 245 граммами наркотиков.

Возбуждено уголовное дело. Мужчину заключили под стражу.