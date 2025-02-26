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В Рязани ветеранам вручили медали к юбилею Победы
Церемония прошла в Рязанской городской библиотеке имени С.А. Есенина.

В Рязанской городской библиотеке имени С.А. Есенина ветеранам вручили медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Об этом в среду, 26 февраля, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Медали вручили глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова и глава мэрии Рязани Виталий Артемов.

«Спасибо вам большое за то, что вы сделали для нас, за те основы, которые вы заложили для будущих поколений. Низкий вам поклон», — сказал Виталий Артемов.

После церемонии ведущий церемонии Юрий Леонтьев взял у каждого из ветеранов интервью. Они рассказали, в каких условиях приближали победу на трудовом фронте и как работали в послевоенные годы.

Валентина Рязанова и студия народного пения «Лелюшки» исполнили для ветеранов песню Александра Трушина и Ольги Вороновой «Маленькие герои самой большой страны». Песню о России спел вокалист Владимир Блохин. Вокальный ансамбль «Рязаночка» исполнил песни военных лет, которые напомнили ветеранам их детство и юность, говорится в сообщении.

Отмечается, что в конце мероприятия ветераны получили от горадминистрации и Рязанской городской Думы подарки.