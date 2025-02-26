В Рязани установили охранные зоны на улице Введенской

Согласно документам, в границах охранной зоны будет действовать запрет на строительство и размещение всех видов наружной рекламы. Ремонт и реконструкция дорог должны проводиться без повышения существующих высотных отметок уровня земли, инженерные коммуникации прокладываться подземным способом с последующей рекультивацией нарушенного поверхностного слоя.

В Рязани установили охранные зоны вокруг объекта культурного наследия регионального значения «Дом, где жил И.В. Мичурин» конца XIX века на улице Введенской, № 92. Соответствующие постановление подписали в правительстве Рязанской области.

Согласно документам, в границах охранной зоны будет действовать запрет на строительство и размещение всех видов наружной рекламы. Ремонт и реконструкция дорог должны проводиться без повышения существующих высотных отметок уровня земли, инженерные коммуникации прокладываться подземным способом с последующей рекультивацией нарушенного поверхностного слоя.

В границах зон охраняемого природного ландшафта находится Мичуринский сквер. Там запретили проведение работ и мероприятий, оказывающих негативное воздействие на природный ландшафт или изменяющее его.

Напомним, около рязанского драмтеатра также планировали установить охранную зону.