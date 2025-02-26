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В Рязани спецслужбы начали готовиться к половодью
После эвакуации колонна направилась в пункт временного размещения.

В Рязани провели тренировочную эвакуацию на случай весеннего половодья. Об этом сообщает Telegram-канал «МЦУ Рязань».

Учения включали в себя все этапы:

  • получение информации о происшествии,
  • оповещение жителей,
  • мониторинг обстановки,
  • оказание помощи условно пострадавшим,
  • проведение аварийно-спасательных работ.

После эвакуации колонна направилась в пункт временного размещения, который развернули на базе ДК «Приокский».

Здесь проверили укомплектованность пункта оборудованием, спальными местами, предметами первой необходимости в случае ЧС.