В Рязани спецслужбы начали готовиться к половодью
После эвакуации колонна направилась в пункт временного размещения.
В Рязани провели тренировочную эвакуацию на случай весеннего половодья. Об этом сообщает Telegram-канал «МЦУ Рязань».
Учения включали в себя все этапы:
- получение информации о происшествии,
- оповещение жителей,
- мониторинг обстановки,
- оказание помощи условно пострадавшим,
- проведение аварийно-спасательных работ.
После эвакуации колонна направилась в пункт временного размещения, который развернули на базе ДК «Приокский».
Здесь проверили укомплектованность пункта оборудованием, спальными местами, предметами первой необходимости в случае ЧС.