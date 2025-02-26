В Рязани партия «Новые люди» запустила обучающий курс для кандидатов в депутаты

Партия «Новые люди» в рамках подготовки к предстоящим в сентябре выборам запустила образовательный курс «Дело в политике» для сторонников и кандидатов в депутаты. Он включает в себя мастер-классы с депутатами Госдумы, практические занятия, в том числе подготовку агитационных материалов и собственных проектов, а также интервью и съемки.

«"Дело в политике» — курс, где мы рассказываем о политических процессах, аспектах избирательной кампании, идеологии партии, наших депутатах Госдумы, про систему выборов в России. Некоторые ученики признаются, что до прихода на курс слово «политика» для них было пугающими, непонятным. Поэтому постарались сделать занятия насыщенными и информативными. Рассказываем о сложном максимально простым языком. Также предусмотрены не только теоретические занятия, но и практические. Все, как во время кампании", — рассказал руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Рязанской области Артем Морозов.

На первый поток прошли отбор почти 90 человек. Большинство из участников курса до этого не имели политического опыта. Самому юному «курсанту» совсем недавно исполнилось 18, а одну из слушателей — почти 60. Но как признаются участники, возраст — не главное. Все они хотят перемен в Рязанской области. И пришли на курс, чтобы в будущем стать кандидатом в депутаты. Или же присоединиться к «Новым людям» в качестве сторонника, участвовать в организации акций и проектах.

«Курс позволяет не только разобраться во всех тонкостях избирательных кампаний, но и реализовать идеи, которые помогут в улучшении жизни жителей нашего региона. Уверен, что мы станем одной большой командой и сможем воплотить в жизнь самые смелые идеи и решения», — поделился участник, заместитель директора одного из рязанских вузов Олег Лунин.

Один из самых юных участников проекта, студент сельхозинститута Георгий Долголенко говорит, что особенность курса в доступной и современный подаче информации.

«Обычно, если мы, молодежь, слышим слово политика и уж тем более речь идет о занятиях, — это, как правило, скучно. Но здесь все оказалось по-другому. По-новому. Даже таким, как я, кто не был никак связан с политикой, все преподносится доступно и интересно. А еще есть домашние задания, они схожи с тем, что на самом деле происходит во время предвыборной кампании», — рассказал юноша.

По словам руководителя регионального отделения Артема Морозова, отсутствие опыта в политике у потенциальных кандидатов не смущает. Главное, собравшиеся на курсе хотят приносить реальную пользу Рязанской области. А кто-то уже занимается волонтерскими, общественными и другими проектами.

«Мы с командой приложим максимум усилий, чтобы все ученики дошли до финала проекта. И уверен, что участники пополнят команду сторонников Рязанского регионального отделения. А кто-то однозначно станет кандидатом в депутаты на предстоящих выборах», — добавил он.

До конца марта занятия будут проводиться для первого потока. В начале апреля стартует второй сезон курса «Дело в политике». Присоединиться смогут не только рязанцы, но и жители районов области. Занятия проводятся офлайн и онлайн. Заполнить анкету можно уже сейчас.