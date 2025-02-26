В Рязани объявили в розыск бойца СВО, который не вернулся на место службы

Редакция пыталась дозвониться по телефону, указанному на объявлении, но абонент был не в сети. Номер зарегистрирован в Белгородской области.

В Солотче объявили в розыск бойца СВО, который не вернулся из отпуска к месту службы в Белгород. Фото с листовкой о поиске 20-летнего Ратибора Касатонова прислали в редакцию РЗН. Инфо читатели.

Как написали в объявлении, Касатонов ушел в отпуск 25 октября 2024 года, в последний раз выходил на связь спустя два месяца, в декабре. Отмечается, что пропавший — контрактник.

Согласно листовке, мужчина — выпускник Солотчинского детского дома.

Редакция пыталась дозвониться по телефону, указанному на объявлении, но абонент был не в сети. Номер зарегистрирован в Белгородской области.