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В Рязани мужчина поругался с таксистом и угнал его машину
Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

В Рязани мужчину задержали за угон автомобиля у таксиста. Об этом в среду, 26 февраля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В отдел полиции обратился 29-летний рязанец и рассказал, что у него угнали автомобиль «Киа».

Заявитель отметил, что дома выпивал с приятелем — 19-летним рязанцем. Автомобиль, на котором мужчина работает таксистом, был припаркован во дворе. Ключи лежали в салоне.

«В какой-то момент гость начал оскорблять и ударил хозяина жилища, а затем сел в машину и уехал», — говорится в сообщении.

Ориентировку на розыск автомобиля передали экипажам ДПС в Рязани. Инспекторы заметили иномарку и остановили. За рулем был пьяный 19-летний рязанец. Злоумышленника задержали.

По предварительной информации ведомства, мужчины поругались. Один из них, как указано в публикации, припомнил другому старый долг, который приятель считал выплаченным. Конфликт перешел в потасовку. 19-летний рязанец нанес таксисту несколько ударов и угнал его авто.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Отмечается, что рязанца также привлекут к административной ответственности за пьяное вождение.