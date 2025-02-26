В России предложили регламентировать процесс подтверждения возраста в интернете

Мера призвана защитить детей от негативной информации.

В России предложили регламентировать процесс подтверждения возраста в интернете. Об этом пишет RT со ссылкой со ссылкой на уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову.

По ее словам, это поможет защитить детей от негативной информации, поскольку в настоящее время для верификации требуется только поставить галочку в нужном месте для доступа к контенту с пометкой 18+.

Омбудсмен добавила, что понятие «блогер» также необходимо определить законодательно в целях дальнейшего регулирования этой сферы.