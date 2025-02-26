В России обнаружили запрещенные компоненты в молочной продукции

Генпрокуратура потребовала провести проверку, а Общественный совет при Роспотребнадзоре попросил Минпромторг изъять фальсификат из продажи.

В России обнаружили запрещенные компоненты в молочной продукции. Об этом пишет газета «Известия».

По данным издания, 14 производителей растительные жиры, стерины и трансглютаминазу, которых не должно быть в масле и твороге.

Товары продавались в федеральных сетях «Дикси», «Магнит», «Светофор», «О 'КЕЙ» «Верный», «Семишагофф» и других. Среди нарушителей — АО «ТМК «Тверца», ООО «Молпром», АО «Фурмановский гормолзавод», ООО «Вознесенское», ООО «Балтком Юни», ООО «Масжирпром», ООО «Лав Продукт», ООО «Курский сыродельный завод», ООО «Восход», ООО «Горизонт», ООО «Сливочная страна», ООО «Молсбыт», ООО «Милково» и ООО Мосальский молочный завод.

Генпрокуратура потребовала провести проверку, а Общественный совет при Роспотребнадзоре попросил Минпромторг изъять фальсификат из продажи.