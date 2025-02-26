В России хотят ввести возрастные ограничения для электросамокатчиков
По его словам, проект прошел правительственное обсуждение и был отправлен на доработку.
В России хотят ввести возрастные ограничения для электросамокатчиков. Соответствующий законопроект сейчас рассматривается правительством, сообщил первый замминистра транспорта Валентин Иванов «Интерфаксу».
Он не уточнил, с какого возраста можно будет пользоваться электросамокатами, но подчеркнул, что документ уже почти готов.
По его словам, проект прошел правительственное обсуждение и был отправлен на доработку.