В России хотят ввести возрастные ограничения для электросамокатчиков

По его словам, проект прошел правительственное обсуждение и был отправлен на доработку.

В России хотят ввести возрастные ограничения для электросамокатчиков. Соответствующий законопроект сейчас рассматривается правительством, сообщил первый замминистра транспорта Валентин Иванов «Интерфаксу».

Он не уточнил, с какого возраста можно будет пользоваться электросамокатами, но подчеркнул, что документ уже почти готов.

По его словам, проект прошел правительственное обсуждение и был отправлен на доработку.