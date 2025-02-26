В полиции рассказали о массовом ДТП на Куйбышевском шоссе

Авария случилась 25 февраля, примерно в 13.40, напротив дома № 10 по Куйбышевскому шоссе.

В полиции рассказали о ДТП на Куйбышевском шоссе в Рязани. Соответствующую информацию разместила пресс-служба регионального ведомства.

Авария случилась 25 февраля, примерно в 13.40, напротив дома № 10 по Куйбышевскому шоссе.

Столкнулись «Ниссан Кашкай», под управлением 70-летней рязанки, и два автомобиля «Шкода Фабия», за рулем которых были 43-летняя местная жительница и 49-летний тамбовчанин.

В результате происшествия водитель «Шкоды» обращалась за медпомощью.

Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее очевидцы публиковали фото с места происшествия.