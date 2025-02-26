В ночь на 27 февраля в Рязанской области похолодает до -16 градусов
В четверг, 27 февраля, в регионе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами возможен туман. На дорогах местами гололедица.
В ночь на 27 февраля в Рязанской области похолодает до -16 градусов. прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
В четверг, 27 февраля, в регионе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами возможен туман. На дорогах местами гололедица.
Ветер западной четверти, 3-8 м/с.
Температура воздуха по области ночью опустится до -16, -11 градусов, днем поднимется до -4, -1 градусов.