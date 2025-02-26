В Москве исключили заморозку конфликта на Украине по линии соприкосновения

Также Лавров призвал Европу не врать о блокировке Россией переговоров по Украине.

В Москве исключили заморозку конфликта на Украине по линии соприкосновения. Остановки боевых действий на Украине по линии соприкосновения не будет, «у нас есть Конституция». Об этом РИА Новости заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Также Лавров призвал Европу не врать о блокировке Россией переговоров по Украине. Он напомнил, что президент России Владимир Путин многократно отвечал на соответствующие лживые утверждения.