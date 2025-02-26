В МИД России заявили о риске столкновения ядерных держав

Риск лобового военного столкновения ядерных держав крайне высок, ситуация деградирует удручающими темпами, заявил на Конференции по разоружению в рамках сегмента высокого уровня замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что риск военного столкновения ядерных держав крайне высок. Его слова в среду, 26 февраля, передало РИА Новости.

Как отметил Сергей Вершинин, в сфере международной безопасности наблюдается тяжелейший кризис.

«Ситуация деградирует удручающими темпами, крайне высок риск лобового военного столкновения ядерных держав. Почти повсеместно наблюдается рост напряженности и конфликтности», — заявил он.

По его мнению, причина сложившейся ситуации кроется в противоборстве вокруг модели миропорядка: амбиции тех, кто стремится к гегемонии, сталкиваются со стремлением других игроков к полицентричному миру.