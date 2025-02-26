В МЧС назвали причину пожара в квартире на 3-м Тракторном проезде

Напомним, пожар в квартире случился во вторник, 25 февраля.

Названа причина пожара на 3-м Тракторном проезде. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС в соцсетях.

Пожар в квартире случился во вторник, 25 февраля. Причиной случившегося, как указано в публикации, могло стать нарушение правил пожарной безопасности при приготовлении пищи.

«В ходе первичного расследования установлено, что хозяйка квартиры при приготовлении пищи добавила легковоспламеняющуюся жидкость — спирт в горячий продукт, что привело к воспламенению его паров», — говорится в сообщении.

Напомним, на месте происшествия работали четыре единицы техники и 13 человек. Погибших и пострадавших нет. Очевидцы публиковали фото с места пожара.