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В МЧС назвали причину пожара в квартире на 3-м Тракторном проезде
Напомним, пожар в квартире случился во вторник, 25 февраля.

Названа причина пожара на 3-м Тракторном проезде. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС в соцсетях.

Пожар в квартире случился во вторник, 25 февраля. Причиной случившегося, как указано в публикации, могло стать нарушение правил пожарной безопасности при приготовлении пищи.

«В ходе первичного расследования установлено, что хозяйка квартиры при приготовлении пищи добавила легковоспламеняющуюся жидкость — спирт в горячий продукт, что привело к воспламенению его паров», — говорится в сообщении.

Напомним, на месте происшествия работали четыре единицы техники и 13 человек. Погибших и пострадавших нет. Очевидцы публиковали фото с места пожара.