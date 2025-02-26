В Красноярском крае студентка родила в туалете общежития и оставила младенца в мусорке

В Красноярском крае студентка родила в туалете общежития и оставила младенца в мусорке. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

По словам однокурсников, 17-летняя девушка была на 8 месяце беременности, но скрывала это от родителей. Она заперлась в уборной и рожала почти четыре часа, не издав ни звука. Позже другие студентки заметили кровь в туалете и нашли тело младенца в пакете.

Отмечается, что отец ребенка учился с девушкой в одном колледже. Молодые люди приехали в город из одной деревни.

Сейчас девушка находится под присмотром врачей в роддоме. Возбуждено уголовное дело.