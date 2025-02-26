В Карелии произошло смертельное ДТП

В среду, 26 февраля, в Карелии произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ по региону в соцсетях.

Авария случилась на 460 километре автодороги «Кола» в Кондопожском районе.

По предварительной информации ведомства, водитель автомобиля Opel выехал на встречную полосу и столкнулся с Great Wall.

В результате ДТП водитель немецкой иномарки 1986 года рождения погиб. Его пассажир госпитализирован. Также доставлены в медучреждение водитель и пассажир китайского автомобиля.

ГАИ проводит проверку.

Фото: группа Госавтоинспекции Карелии во «ВКонтакте»