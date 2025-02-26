В Белом доме высказались о встрече Трампа с Путиным

Как заявили в Белом доме, у Дональда Трампа на сегодняшний день не запланировано встречи с Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в интервью телеканалу Fox News высказалась о встрече американского лидера Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в среду, 26 февраля, сообщило РИА Новости.

Как заявили в Белом доме, у Дональда Трампа на сегодняшний день не запланировано встречи с Владимиром Путиным.

«Пока ничего не записано. Президент продолжит держать всех в курсе», — заявила Каролин Левитт, отвечая на вопрос о перспективе встречи двух лидеров.

Она добавила, что команда президента США взаимодействует с представителями России и Украины.