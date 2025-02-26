Трамп: Путину придется пойти на уступки для мира на Украине

Журналисты задали Трампу вопрос, нужно ли будет, по его мнению, Путину пойти на уступки для заключения сделки по урегулированию. «Да, он сделает это. Ему придется», — ответил американский президент.

Президент США Дональд Трамп заявил, что российскому лидеру Владимиру Путину придется пойти на уступки для успешного урегулирования конфликта на Украине. Об этом он сообщил на первом заседании своего кабинета в Белом доме, передало ТАСС в среду, 26 февраля.

Журналисты задали Трампу вопрос, нужно ли будет, по его мнению, Путину пойти на уступки для заключения сделки по урегулированию. «Да, он сделает это. Ему придется», — ответил американский президент.

«И я думаю, верю, что, поскольку мы были избраны, эта война закончится. И также считаю, что если бы мы не были избраны, если бы нынешняя администрация не выиграла выборы с большим отрывом, то эта война продолжалась бы еще долгое время», — заявил Трамп.

Он добавил, что без военной помощи США Украина не смогла бы долго продержаться.

Ранее Трамп заявил об «очень хорошем» взаимодействии с Россией.